Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 10 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 4745 - El Vino

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 10 de septiembre

1° 4745 11° 6075 2° 7309 12° 5930 3° 5929 13° 0333 4° 1303 14° 0951 5° 1600 15° 9412 6° 0858 16° 3864 7° 2051 17° 6992 8° 6790 18° 1423 9° 9381 19° 3307 10° 9927 20° 5726

¿Qué significa soñar con El Vino?

Soñar con el vino suele simbolizar celebración, placer y abundancia; puede anunciar éxitos cercanos y vínculos sociales más cálidos.

Si el vino se derrama o embriaga en el sueño, sugiere exceso o evasión, invitando a la moderación y al equilibrio emocional.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.