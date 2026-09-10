Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 10 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:
- A la cabeza: 4745 - El Vino
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 10 de septiembre
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¿Qué significa soñar con El Vino?
Soñar con el vino suele simbolizar celebración, placer y abundancia; puede anunciar éxitos cercanos y vínculos sociales más cálidos.
Si el vino se derrama o embriaga en el sueño, sugiere exceso o evasión, invitando a la moderación y al equilibrio emocional.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.