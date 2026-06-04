Este miércoles, 3 de junio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la nocturna, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 6824 - Caballo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 3 de junio

1° 6824 11° 4340 2° 2335 12° 9259 3° 0987 13° 8994 4° 5754 14° 1734 5° 7962 15° 5431 6° 1302 16° 4761 7° 7818 17° 3378 8° 0841 18° 8081 9° 8901 19° 4392 10° 5140 20° 9560

¿Qué significa soñar con Caballo?

Soñar con El Caballo suele simbolizar fuerza, libertad y energía vital. Indica impulso para avanzar, superar obstáculos y afirmar tu voluntad.

Si el caballo está manso, refleja equilibrio y control; si está desbocado, sugiere emociones intensas o deseos reprimidos que buscan expresión.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.