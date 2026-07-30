Este miércoles, 29 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la nocturna, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 5848 - Muerto que habla

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 29 de julio

1° 5848 11° 2267 2° 5353 12° 9293 3° 4014 13° 6506 4° 6808 14° 3992 5° 4689 15° 4825 6° 5719 16° 0200 7° 6335 17° 7181 8° 5621 18° 5480 9° 5060 19° 5354 10° 8631 20° 1277

¿Qué significa soñar con Muerto que habla?

Soñar con El Muerto que habla suele reflejar mensajes del inconsciente y asuntos del pasado sin resolver, como duelo, culpas o despedidas pendientes.

También puede ser una invitación a escuchar la intuición y cerrar ciclos; el contenido de lo que dice orienta sobre decisiones, límites o cambios necesarios.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.