Durante este jueves, 25 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 1264 - Llanto

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 25 de junio

1° 1264 11° 5421 2° 3345 12° 1213 3° 0621 13° 5115 4° 5535 14° 3453 5° 6273 15° 0635 6° 9746 16° 5787 7° 3492 17° 7013 8° 8047 18° 1241 9° 1074 19° 5266 10° 5961 20° 2980

¿Qué significa soñar con Llanto?

Soñar con El Llanto refleja un desahogo emocional: tu mente libera tristeza, tensión o culpas guardadas.

También sugiere necesidad de apoyo o cierre; expresa lo que sientes y cuida tu bienestar.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.