Durante este jueves, 25 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:
- A la cabeza: 1264 - Llanto
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 25 de junio
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|5421
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|5535
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|3453
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|6273
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|0635
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|9746
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|5787
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|3492
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|7013
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|8047
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|1241
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|1074
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|5961
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¿Qué significa soñar con Llanto?
Soñar con El Llanto refleja un desahogo emocional: tu mente libera tristeza, tensión o culpas guardadas.
También sugiere necesidad de apoyo o cierre; expresa lo que sientes y cuida tu bienestar.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.