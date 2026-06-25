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Durante este jueves, 25 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

  • A la cabeza: 1264 - Llanto

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 25 de junio

 1264 11° 5421 
 2°3345 12° 1213
 3°0621 13° 5115 
 4°5535 14° 3453 
 5°6273 15° 0635 
 6°9746 16° 5787 
 7°3492 17° 7013 
 8°8047 18° 1241 
 9°107419° 5266 
 10°5961 20° 2980 

¿Qué significa soñar con Llanto?

Soñar con El Llanto refleja un desahogo emocional: tu mente libera tristeza, tensión o culpas guardadas.

También sugiere necesidad de apoyo o cierre; expresa lo que sientes y cuida tu bienestar.

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¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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