Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 25 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 2924 - Caballo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 25 de junio

1° 2924 11° 9098 2° 7897 12° 0961 3° 0852 13° 4106 4° 9077 14° 9380 5° 8040 15° 7980 6° 2806 16° 2859 7° 1597 17° 4869 8° 5041 18° 6565 9° 5885 19° 6286 10° 2192 20° 3772

¿Qué significa soñar con Caballo?

Soñar con el Caballo suele simbolizar fuerza, libertad e impulso vital. Si aparece sano y dócil, refleja confianza y autocontrol.

Un Caballo desbocado o herido puede señalar estrés o falta de control. Montarlo sugiere liderazgo; blanco indica pureza y comienzos, negro pasiones intensas o miedos.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.