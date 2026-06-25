Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles, 24 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 2811 - Palito

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 24 de junio

1° 2811 11° 9953 2° 4458 12° 8318 3° 3813 13° 1506 4° 5064 14° 6697 5° 9484 15° 4122 6° 8697 16° 3749 7° 4397 17° 0967 8° 9160 18° 6342 9° 8033 19° 7336 10° 8982 20° 1089

¿Qué significa soñar con Palito?

Soñar con el Palito sugiere simplicidad y apoyo básico: resolver con lo mínimo y volver a lo esencial.

También puede señalar fragilidad o límites, invitándote a buscar firmeza y una dirección clara antes de avanzar.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.