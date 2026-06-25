Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles, 24 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 3326 - La Misa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 24 de junio

1° 3326 11° 7991 2° 8345 12° 6880 3° 1393 13° 5686 4° 0363 14° 2445 5° 8974 15° 2099 6° 9260 16° 7977 7° 8925 17° 1567 8° 0474 18° 7196 9° 1815 19° 7402 10° 7539 20° 0035

¿Qué significa soñar con La Misa?

Soñar con La Misa suele reflejar necesidad de conexión espiritual y calma interior. También puede mostrar deseo de perdón o guía moral.

Según el contexto, alude a la importancia de la comunidad y los rituales en tu vida. Indica reflexión sobre valores o cierre de ciclos.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.