En esta noticia De la reforma laboral a la Ley de Glaciares: los proyectos que destacó Sturzenegger

El ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, destacó este jueves en su exposición en la 23ª edición del Council of the Americas 12 reformas que encaró el Gobierno este año y que, a su criterio, son centrales para motorizar crecimiento económico.

El funcionario participó de la tradicional conferencia que reúne a funcionarios, gobernadores y representantes del sector privado y centró su discurso en los objetivos que concretó el gobierno de Javier Milei en materia económica.

En principio, habló de crecimiento económico y elogió la gestión del libertario. “Le gana por goleada a las presidencias anteriores”, dijo. Además, enumeró 12 proyectos enviados al Congreso este año que consideró claves.

De la reforma laboral a la Ley de Glaciares: los proyectos que destacó Sturzenegger

“Imagínense lo que va a pasar cuando reelija Javier Milei el año que viene”, sostuvo Sturzenegger al introducir el discurso.

“Lo más interesante es el proceso de crecimiento de la economía. Si a eso le sumamos las expectativas del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central (REM) hasta el fin el mandato, habría terminado su primer mandato con un crecimiento de aproximadamente 13 puntos”, expresó. “Le gana por goleada a las presidencias anteriores”, agregó.

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Además, destacó que “es un crecimiento liderado por las exportaciones”, a diferencia de otros previos. “A la cosecha se ha sumado las exportaciones de petróleo. La economía no cae como ocurría usualmente”, remarcó.

En ese sentido, se refirió al trabajo que lleva adelante la cartera que lidera. “Nosotros somos plomeros: nos metemos en las bases de los edificios, limpiamos los caños”, expresó el ministro. Por eso enumeró, a continuación, 12 reformas que impulsaron este año.

Comenzando por la ley de modernización laboral y la modificación de la Ley de Glaciares. “Nos prohibía exportar la misma cantidad que Chile en productos mineros: u$s 60 mil millones”, sostuvo sobre esta última.

Mencionó, además, los cambios en propiedad intelectual de semillas; la reforma “extraordinaria” en el mercado de capitales; en materia de infraestructura en rutas, para lo que “el ministro [de Economía, Luis] Caputo está terminando el esquema de licitación; el tratado de comercio e inversiones con Estados Unidos; el proyecto de Ley de Propiedad Privada y el de Ley de Sociedades.