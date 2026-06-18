Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 18 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 8330 - Santa Rosa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 18 de junio

1° 8330 11° 3889 2° 4067 12° 9424 3° 4484 13° 8792 4° 8378 14° 5288 5° 0992 15° 3639 6° 3189 16° 0746 7° 8574 17° 8341 8° 6663 18° 7438 9° 4515 19° 0598 10° 0521 20° 1394

¿Qué significa soñar con Santa Rosa?

Soñar con la Santa Rosa sugiere protección divina, pureza y renovación de la fe.

También indica consuelo ante pruebas y un llamado a la humildad, la caridad y el servicio.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.