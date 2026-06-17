China inaugurará una nueva flota de 9 barcos portacontenedores que emplearán reactores nucleares de torio, un elemento más abundante y menos radiactivo que el uranio. Este avance representa un componente esencial para la innovación energética.

La tecnología de los barcos de China se fundamenta en reactores de sales de torio (TMSR) de 200 MW de potencia térmica, posicionando a estos buques al nivel de los submarinos nucleares más avanzados.

Estos sistemas poseen un diseño más simplificado que los reactores convencionales, lo que permite optimizar el desempeño durante la navegación. A diferencia de los reactores tradicionales, los TMSR no requieren agua para operar ni complejos sistemas de refrigeración que garanticen la seguridad.

El resultado de esta innovación es una notable reducción de los riesgos de accidentes a bordo, lo que propicia una operación más eficiente y con costos controlados a lo largo del tiempo. Estos portacontenedores proyectan una capacidad de transporte que varía entre 14 y 15 mil TEU, lo cual se sostiene sin necesidad de reabastecimiento de combustible durante décadas.

En el comercio marítimo, la continuidad operativa se erige como un factor central de competitividad y las rutas de larga distancia se beneficiarán de una logística más limpia y predecible.

Esta iniciativa representa un cambio de paradigma en un sector históricamente dominado por combustibles fósiles. China busca establecer un liderazgo mediante barcos que integren seguridad nuclear y eficiencia logística. La intención se orienta a transformar el comercio marítimo desde la construcción del casco hasta el puerto. La promesa consiste en barcos que navegan con mayor frecuencia, generan menos contaminación y presentan costos operativos reducidos.

Cómo el reactor de torio está revolucionando la flota y el comercio marítimo de China

El novedoso sistema de propulsión utiliza CO2 supercrítico. Con ello mejora la eficiencia térmica en un 5 por ciento respecto a motores convencionales. La cadena energética se compacta y prolonga su vida útil. La operación se alinea con objetivos de rendimiento en alta mar.

Para reforzar la protección, el sistema incorpora un blindaje doble. Se usa acero inoxidable y agua ligera para bloquear la radiactividad. Este enfoque impide fugas y protege la integridad del barco portacontenedores. Así, la seguridad nuclear se integra al diseño operativo del buque.

El conjunto tecnológico fue desarrollado por HD KSOE, filial de Hyundai. La empresa eligió el torio por su disponibilidad y menor radiactividad. También por su aprovechamiento casi total durante la fisión en el reactor. El resultado es un sistema compacto orientado a larga duración.

El impacto económico y ambiental puede ser profundo en el comercio marítimo. Eliminar el repostaje libera espacio a bordo y aumenta capacidad de carga. Al operar sin emisiones, los barcos avanzan hacia metas de descarbonización. La Organización Marítima Internacional fija objetivos para 2050 en esta dirección.

El TMSR funciona con sales fundidas que autorregulan el calor y operan a presión atmosférica. Este punto elimina el riesgo de explosión por vapor que preocupa en sistemas presurizados. La simplicidad técnica reduce complejidad y mantenimiento a bordo del barco. En el comercio marítimo, menos mantenimiento equivale a más disponibilidad.

Sostenibilidad en puertos: barcos de torio, reducción de emisiones y comercio global

Los puertos concentran impactos ambientales por demanda de combustibles fósiles. Las operaciones de abastecimiento y las emisiones perjudican la calidad del aire en áreas portuarias. Con barcos de torio, se reduce significativamente la emisión de gases contaminantes. Esto mejora la calidad del aire para los trabajadores y las comunidades cercanas.

La continuidad del viaje sin paradas por combustible acelera las rotaciones. Los barcos pueden mantener rutas oceánicas con menos interrupciones. La disponibilidad técnica se traduce en una mayor confiabilidad comercial.

La eliminación del repostaje disminuye las partículas en suspensión y los óxidos de nitrógeno. Además, reduce las emisiones de dióxido de carbono en áreas portuarias. Menos operaciones de abastecimiento disminuyen el riesgo de derrames. La presión sobre la infraestructura portuaria se atenua de manera progresiva.

China busca liderar el comercio marítimo mundial integrando la seguridad nuclear y el rendimiento operacional. El barco portacontenedores se convierte en una pieza esencial de esta transición.

Nueve megabuques a GNL en China: el futuro del comercio marítimo

China edifica nueve megabuques portacontenedores en las proximidades de Shanghái. Este imponente astillero en la isla de Changxin se encarga del proyecto. Las embarcaciones utilizarán tecnología de gas natural licuado (GNL) para su funcionamiento. El propósito es revolucionar el comercio marítimo con rapidez y eficiencia.

El proyecto se complementa con el anuncio de COSCO Shipping Lines. En colaboración con Hudong-Zhonghua Shipbuilding, se están construyendo seis megabuques de última tecnología. Estas embarcaciones optimizarán las rutas entre China y América Latina, además de ofrecer servicios al Puerto de Chancay, que fue inaugurado oficialmente el 14 de noviembre anterior.

Pekín tiene la aspiración de operar los barcos más grandes del mundo en términos de capacidad. Los megabuques podrán transportar más de 23.000 contenedores.

Las dimensiones de estas naves alcanzan aproximadamente 400 metros de largo y 61 de ancho. La altura se aproxima a los 78 metros en configuración de carga. El diseño está orientado a maximizar el espacio y la estabilidad.

El uso de GNL implica que el combustible debe mantenerse a -161°C. El gas se reserva en un tanque especial que cuenta con múltiples capas de aislamiento. Los paneles de considerable grosor resguardan la estructura y mantienen la temperatura. La instalación del tanque requiere sellados e inspecciones constantes.

Más de 6.000 profesionales participan en su construcción en un plazo inferior a dos años. El proceso se lleva a cabo mediante bloques que son fabricados de manera independiente. Posteriormente, se trasladan al dique seco para soldarse a la estructura final. Esto agiliza los tiempos en la construcción de buques de 400 metros de eslora.