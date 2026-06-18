Cuando llega el momento de cambiar el celular, la mayoría de los usuarios pone el foco en la cámara. Sin embargo, expertos en tecnología advierten que existen otras características que impactan directamente en la experiencia diaria y que muchas veces pasan desapercibidas. Aspectos como la autonomía de la batería, la resistencia del equipo y la fluidez de uso pueden ser determinantes para la satisfacción a largo plazo.

No todo pasa por la cámara: qué valoran hoy quienes cambian de celular

A medida que los smartphones se transformaron en herramientas esenciales para trabajar, estudiar, comunicarse y entretenerse, también cambiaron las prioridades de los consumidores. Cada vez más personas buscan dispositivos capaces de acompañarlas durante toda la jornada sin depender constantemente de un enchufe. En ese contexto, la duración de la batería se convirtió en uno de los factores más valorados al momento de elegir un nuevo equipo.

Esta tendencia impulsó a los fabricantes a desarrollar modelos que priorizan la autonomía y la experiencia de uso. Un ejemplo es el TCL K70 Power, un smartphone pensado para quienes necesitan rendimiento sostenido durante el día. Su principal diferencial es una batería de 6500 mAh, una capacidad superior a la que ofrecen muchos equipos de su segmento.

La autonomía gana terreno frente a las especificaciones tradicionales

Además de su batería de gran tamaño, el dispositivo incorpora carga rápida de 33W, una función que permite recuperar energía en menos tiempo y minimizar las interrupciones. La combinación está orientada a usuarios que utilizan aplicaciones de productividad, consumen contenido multimedia o pasan varias horas conectados desde el teléfono.

El TCL K70 Power apuesta por la autonomía y el rendimiento diario (Foto: TCL).

La autonomía no es el único aspecto que gana relevancia porque también incorpora un procesador MediaTek Helio G100 y una pantalla HD+ de 6,8 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, características que apuntan a ofrecer una navegación más fluida y una mejor experiencia en tareas cotidianas.

El detalle que muchos pasan por alto y puede cambiar la experiencia de uso

Otro de los puntos que suele quedar relegado al analizar un smartphone es su resistencia. En este caso, el equipo cuenta con certificación IP64, que brinda protección contra el polvo y las salpicaduras de agua. Para quienes utilizan el celular en movimiento o en exteriores, este tipo de prestaciones puede resultar tan importante como la calidad fotográfica.

A esto se suman funciones cada vez más demandadas por los usuarios, como la compatibilidad con NFC para realizar pagos digitales y la tecnología NXTPAPER, desarrollada para reducir la fatiga visual durante períodos prolongados de uso. La incorporación de estas herramientas refleja una tendencia creciente en el mercado: los consumidores buscan dispositivos que mejoren su experiencia integral y no solamente sus fotografías.

El TCL K70 Power está disponible en los colores Space Gray y Nebula Blue y se comercializa a un precio promocional de $379.999 hasta el 25 de junio. Con una propuesta centrada en la autonomía, la resistencia y la comodidad de uso, el modelo busca responder a una demanda cada vez más evidente: la de usuarios que priorizan un smartphone capaz de rendir durante todo el día por encima de las especificaciones tradicionalmente más promocionadas.