La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 18 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 3486 - El Humo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 18 de junio

1° 3486 11° 9216 2° 9746 12° 3370 3° 9370 13° 6706 4° 2652 14° 5894 5° 2737 15° 5954 6° 7732 16° 6133 7° 0139 17° 1406 8° 4768 18° 5288 9° 0061 19° 7434 10° 3603 20° 1122

¿Qué significa soñar con El Humo?

Soñar con El Humo suele simbolizar confusión o falta de claridad, indicando que necesitas tomar distancia para ver la situación con objetividad.

También puede ser una advertencia o señal de transformación: algo se está gestando y conviene escuchar tu intuición y disipar lo que enturbia tus decisiones.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.