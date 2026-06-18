Durante este miércoles, 17 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 6698 - Lavandera

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 17 de junio

1° 6698 11° 5606 2° 1219 12° 9912 3° 2288 13° 2732 4° 8327 14° 9695 5° 1885 15° 5166 6° 8993 16° 3746 7° 1264 17° 0448 8° 2641 18° 8887 9° 3716 19° 2744 10° 3526 20° 2456

¿Qué significa soñar con Lavandera?

Soñar con La Lavandera suele aludir a limpieza emocional y renovación: deseo de soltar culpas, aclarar situaciones y empezar de nuevo.

También puede advertir sobre chismes, cargas pendientes o trabajo arduo; invita a ordenar la vida cotidiana y a cuidar tu reputación.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.