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Durante este miércoles, 17 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 6698 - Lavandera

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 17 de junio

 6698 11° 5606 
 2°1219 12° 9912
 3°2288 13° 2732 
 4°8327 14° 9695 
 5°1885 15° 5166 
 6°8993 16° 3746 
 7°1264 17° 0448 
 8°2641 18° 8887 
 9°371619° 2744 
 10°3526 20° 2456 

¿Qué significa soñar con Lavandera?

Soñar con La Lavandera suele aludir a limpieza emocional y renovación: deseo de soltar culpas, aclarar situaciones y empezar de nuevo.

También puede advertir sobre chismes, cargas pendientes o trabajo arduo; invita a ordenar la vida cotidiana y a cuidar tu reputación.

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¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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