La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 18 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 6774 - Gente Negra

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 18 de junio

1° 6774 11° 6741 2° 8331 12° 3377 3° 7737 13° 7048 4° 3410 14° 0252 5° 0979 15° 0310 6° 8004 16° 3578 7° 7561 17° 7684 8° 3806 18° 2338 9° 3102 19° 0144 10° 8234 20° 3864

¿Qué significa soñar con Gente Negra?

Soñar con la Gente Negra puede reflejar temas de diversidad, identidad y encuentro con lo desconocido, según el contexto del sueño y las emociones que experimentes.

La interpretación depende de lo que ocurra: si sientes calma, puede señalar apertura y conexión; si hay inquietud, puede indicar miedos o prejuicios personales a explorar, no rasgos de una comunidad.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.