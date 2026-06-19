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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 19 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.

En este viernes, 19 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1700 - Huevos

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 19 de junio

 1°1700 11°1785
 1162  12°5577
 3°5824 13°4256 
 1983  14°5829 
 5899  15°3005 
 6°2479  16°9701
 9263  17°6502 
 7126  18°5467 
 2608  19°1396 
 10°7100 20°1635 

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Soñar con huevos simboliza potencial, nuevos comienzos y abundancia.

Si están rotos, señala fragilidad, pérdidas o proyectos que no cuajan.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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