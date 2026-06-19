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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 19 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.
En este viernes, 19 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1700 - Huevos
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 19 de junio
|1°
|1700
|11°
|1785
|2°
|1162
|12°
|5577
|3°
|5824
|13°
|4256
|4°
|1983
|14°
|5829
|5°
|5899
|15°
|3005
|6°
|2479
|16°
|9701
|7°
|9263
|17°
|6502
|8°
|7126
|18°
|5467
|9°
|2608
|19°
|1396
|10°
|7100
|20°
|1635
¿Qué significa soñar con huevos?
Soñar con huevos simboliza potencial, nuevos comienzos y abundancia.
Si están rotos, señala fragilidad, pérdidas o proyectos que no cuajan.
Consejos para los jugadores
El juego tendría que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.