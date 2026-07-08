La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 8 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 1605 - Gato

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 8 de julio

1° 1605 11° 7014 2° 5802 12° 8628 3° 5686 13° 1776 4° 5907 14° 5079 5° 7855 15° 1628 6° 2325 16° 7986 7° 5094 17° 0594 8° 2645 18° 3097 9° 2179 19° 3654 10° 5888 20° 9103

¿Qué significa soñar con Gato?

Soñar con el Gato suele representar intuición, independencia y misterio; invita a confiar en tus instintos y en tu capacidad de adaptación.

Si el Gato es amistoso sugiere buena fortuna y protección; si es agresivo puede advertir engaños, celos o miedos ocultos.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.