La Quiniela de Entre Ríos realizó este martes, 30 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 0777 - Pierna Mujer

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 30 de junio

1° 0777 11° 0459 2° 9874 12° 2591 3° 6428 13° 7610 4° 0901 14° 4977 5° 8138 15° 8498 6° 5562 16° 8281 7° 8337 17° 6454 8° 8336 18° 3970 9° 6994 19° 1390 10° 2324 20° 7926

¿Qué significa soñar con Pierna Mujer?

Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar avance, apoyo y dirección; también sugiere la fuerza femenina que te impulsa a moverte.

Según el contexto, alude a deseo, autoestima corporal o a la necesidad de equilibrar independencia y vínculos afectivos.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.