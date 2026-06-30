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Este lunes, 29 de junio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 0561 - Escopeta

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 29 de junio

 0561 11° 5498 
 2°3185 12° 9180
 3°1346 13° 7297 
 4°1558 14° 1747 
 5°0673 15° 3259 
 6°0168 16° 2990 
 7°4737 17° 1864 
 8°5487 18° 1505 
 9°412419° 3167 
 10°7736 20° 3626 

¿Qué significa soñar con Escopeta?

Soñar con la escopeta simboliza defensa, alerta y la necesidad de proteger tus límites.

También refleja impulsos fuertes o enojo; el sueño sugiere actuar con calma y prudencia.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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