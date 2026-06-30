Durante este martes, 30 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:
- A la cabeza: 5189 - La Rata
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 30 de junio
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|8107
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¿Qué significa soñar con La Rata?
Soñar con La Rata advierte de traiciones, chismes o ambientes tóxicos; invita a actuar con cautela y a cuidar tus recursos.
También simboliza astucia y supervivencia, recordando tu capacidad de adaptarte y hallar oportunidades en lo adverso.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.