Durante este martes, 30 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 5189 - La Rata

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 30 de junio

1° 5189 11° 6545 2° 1468 12° 0147 3° 3852 13° 7320 4° 6748 14° 3074 5° 8160 15° 3373 6° 1782 16° 1197 7° 9186 17° 5022 8° 2406 18° 9011 9° 6521 19° 7652 10° 8107 20° 0282

¿Qué significa soñar con La Rata?

Soñar con La Rata advierte de traiciones, chismes o ambientes tóxicos; invita a actuar con cautela y a cuidar tus recursos.

También simboliza astucia y supervivencia, recordando tu capacidad de adaptarte y hallar oportunidades en lo adverso.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.