Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes, 29 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 6315 - Niña Bonita

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 29 de junio

1° 6315 11° 6556 2° 4827 12° 7763 3° 5851 13° 8008 4° 4178 14° 2245 5° 7962 15° 9934 6° 3072 16° 6921 7° 2741 17° 8766 8° 2876 18° 1446 9° 9329 19° 7733 10° 5955 20° 5896

¿Qué significa soñar con Niña Bonita?

Soñar con la Niña Bonita suele aludir a inocencia, ternura y belleza interior; puede señalar un deseo de volver a lo simple y puro.

También puede reflejar necesidad de protección o de cuidar tu parte vulnerable, así como esperanza y nuevos comienzos en tu vida afectiva.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.