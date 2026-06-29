La Quiniela de Entre Ríos realizó este lunes, 29 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 9350 - El Pan

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 29 de junio

1° 9350 11° 1231 2° 1570 12° 0219 3° 9953 13° 2802 4° 9069 14° 9505 5° 9230 15° 1641 6° 7997 16° 2080 7° 4271 17° 2170 8° 2456 18° 9385 9° 7543 19° 7831 10° 5449 20° 5968

¿Qué significa soñar con El Pan?

Soñar con El Pan simboliza sustento, abundancia y seguridad; invita a valorar lo esencial y la generosidad compartida.

Pan fresco sugiere prosperidad y unión; pan duro o escaso refleja carencias, preocupaciones económicas o necesidad de apoyo.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.