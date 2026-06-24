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Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles, 24 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

  • A la cabeza: 7033 - Cristo

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 24 de junio

 7033 11° 4247 
 2°3399 12° 9500
 3°1590 13° 0392 
 4°4721 14° 4680 
 5°1436 15° 1709 
 6°5038 16° 3027 
 7°2876 17° 0342 
 8°6957 18° 0138 
 9°319019° 2249 
 10°6787 20° 3975 

¿Qué significa soñar con Cristo?

Soñar con el Cristo suele simbolizar búsqueda de consuelo, perdón o guía espiritual; puede señalar un deseo de esperanza y renovación interior.

También puede reflejar sentimientos de culpa o necesidad de redención ante decisiones recientes, invitando a alinear tus actos con tus valores.

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¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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