Durante este sábado, 8 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 7322 - Loco

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 8 de agosto

1° 7322 11° 9190 2° 1739 12° 4885 3° 6850 13° 9756 4° 0907 14° 0654 5° 6126 15° 2720 6° 8698 16° 4494 7° 5823 17° 0276 8° 8741 18° 9908 9° 1723 19° 4481 10° 8960 20° 1112

¿Qué significa soñar con Loco?

Soñar con El Loco suele simbolizar comienzos, libertad y espontaneidad; invita a dar un salto de fe y abrirse a lo desconocido.

También puede advertir impulsividad o falta de rumbo; pide equilibrar la aventura con prudencia y confiar en la intuición.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.