Durante este sábado, 8 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 7322 - Loco
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 8 de agosto
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|9190
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|6850
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|9756
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|0907
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|0654
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|2720
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|8698
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|5823
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|0276
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|8741
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|9908
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|1723
|19°
|4481
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|8960
|20°
|1112
¿Qué significa soñar con Loco?
Soñar con El Loco suele simbolizar comienzos, libertad y espontaneidad; invita a dar un salto de fe y abrirse a lo desconocido.
También puede advertir impulsividad o falta de rumbo; pide equilibrar la aventura con prudencia y confiar en la intuición.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.