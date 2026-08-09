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Durante este sábado, 8 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 7322 - Loco

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 8 de agosto

 7322 11° 9190 
 2°1739 12° 4885
 3°6850 13° 9756 
 4°0907 14° 0654 
 5°6126 15° 2720 
 6°8698 16° 4494 
 7°5823 17° 0276 
 8°8741 18° 9908 
 9°172319° 4481 
 10°8960 20° 1112 

¿Qué significa soñar con Loco?

Soñar con El Loco suele simbolizar comienzos, libertad y espontaneidad; invita a dar un salto de fe y abrirse a lo desconocido.

También puede advertir impulsividad o falta de rumbo; pide equilibrar la aventura con prudencia y confiar en la intuición.

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¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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