Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Nocturna este lunes 1 de septiembre

Conoce qué números salieron en la última quiniela de Entre Ríos en la nocturna este lunes.

Este lunes, 1 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 1663 - Casamiento

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 1 de septiembre

 1663 11° 6592 
 2°6945 12° 5409
 3°8861 13° 7545 
 4°0700 14° 2908 
 5°9581 15° 5341 
 6°2755 16° 6746 
 7°6635 17° 3619 
 8°6256 18° 5094 
 9°3520 19° 5540 
 10°9782 20° 6653 

¿Qué significa soñar con Casamiento?

Soñar con el casamiento puede simbolizar un deseo de unión y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos de estabilidad emocional y la búsqueda de una conexión más profunda con alguien especial.

Además, el casamiento en los sueños puede representar la integración de diferentes aspectos de la personalidad del soñador. Puede ser una señal de que se están uniendo partes de su vida que antes estaban separadas, buscando un equilibrio interno.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

