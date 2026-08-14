El bicarbonato de sodio es uno de los productos más versátiles del hogar, mientras que el orégano se asocia comúnmente con la cocina.

Sin embargo, al combinar estos dos ingredientes, pueden constituir un aliado formidable para neutralizar olores, aromatizar espacios y preservar diversas áreas del hogar en un estado más fresco de manera natural.

Esta mezcla casera ha adquirido notoriedad en los años recientes, ya que aprovecha las cualidades absorbentes del bicarbonato junto con el aroma intenso del orégano, generando así una solución económica, ecológica y de fácil preparación .

Mezclar bicarbonato de sodio con orégano: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

Por qué recomiendan mezclar bicarbonato de sodio con orégano

La combinación de estos ingredientes encuentra aplicación en diversos espacios del hogar gracias a sus propiedades complementarias.

El bicarbonato desempeña la función de absorber la humedad y neutralizar olores desagradables , mientras que el orégano proporciona un aroma placentero y contiene compuestos naturales que contribuyen a mantener a ciertos insectos a distancia.

Entre sus usos más destacados se encuentran:

Neutralizar olores en cocinas y alacenas.

Aromatizar ambientes cerrados.

Reducir malos olores en tachos de basura.

Colocar en zapateros o placares para mantener frescura.

Colaborar para ahuyentar algunos insectos de forma natural.

Cómo preparar esta mezcla casera: fácil y sin productos adicionales

La preparación es simple y no demanda productos complementarios.

Ingredientes esenciales: bicarbonato y orégano

1 cucharada de orégano seco.

3 cucharadas de bicarbonato de sodio.

Elaboración

Colocar el bicarbonato en un recipiente pequeño.

Agregar el orégano seco.

Mezclar bien ambos ingredientes.

Distribuir la preparación en pequeños recipientes abiertos o bolsitas de tela.

Ubicarla en los lugares donde se desee eliminar olores o aportar aroma.

Beneficios del bicarbonato y orégano para el hogar

A diferencia de los aromatizantes tradicionales, que simplemente enmascaran los olores, el bicarbonato ayuda a neutralizarlos directamente, por lo que resulta especialmente útil en espacios donde suele acumularse humedad o falta ventilación.

Uno de los principales motivos por los que esta combinación funciona tan bien es la capacidad del bicarbonato para absorber compuestos que generan malos olores .

Además, los expertos sugieren que el uso regular de esta mezcla puede ayudar a reducir la humedad en ambientes como baños y sótanos, lo que a su vez puede prevenir la aparición de moho.

Con su bajo costo y fácil preparación, este método se está convirtiendo en la elección favorita entre quienes deseen mantener sus hogares frescos y agradables.