Durante este martes, 4 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 0393 - Enamorado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 4 de agosto

1° 0393 11° 1685 2° 2552 12° 8639 3° 2372 13° 7782 4° 8059 14° 3214 5° 3492 15° 4879 6° 3523 16° 2925 7° 6777 17° 2930 8° 7966 18° 9825 9° 3220 19° 3029 10° 7403 20° 8572

¿Qué significa soñar con Enamorado?

Soñar con El Enamorado sugiere vínculos afectivos, atracción y deseo de armonía, reflejando la necesidad de conectar desde el corazón.

También puede señalar una elección importante entre caminos o valores, pidiendo equilibrar pasión y razón antes de decidir.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.