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Durante este martes, 4 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 0393 - Enamorado
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 4 de agosto
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|11°
|1685
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|3°
|2372
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|7782
|4°
|8059
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|3214
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|4879
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|3523
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|6777
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|2930
|8°
|7966
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|9825
|9°
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|19°
|3029
|10°
|7403
|20°
|8572
¿Qué significa soñar con Enamorado?
Soñar con El Enamorado sugiere vínculos afectivos, atracción y deseo de armonía, reflejando la necesidad de conectar desde el corazón.
También puede señalar una elección importante entre caminos o valores, pidiendo equilibrar pasión y razón antes de decidir.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.