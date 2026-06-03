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Durante este miércoles, 3 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

  • A la cabeza: 3761 - Escopeta

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 3 de junio

 3761 11° 4481 
 2°4788 12° 1283
 3°6123 13° 2045 
 4°4832 14° 7102 
 5°6537 15° 6896 
 6°5394 16° 7800 
 7°1838 17° 1729 
 8°6489 18° 4253 
 9°918219° 6192 
 10°8972 20° 5744 

¿Qué significa soñar con Escopeta?

Soñar con la Escopeta simboliza defensa y poder personal; puede reflejar necesidad de protección, control de límites o afirmación de autoridad.

Si la disparas indica conflicto o impulsividad; si está descargada o rota, sugiere vulnerabilidad y miedo a no poder responder.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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