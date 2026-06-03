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Durante este miércoles, 3 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:
- A la cabeza: 3761 - Escopeta
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 3 de junio
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|8972
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¿Qué significa soñar con Escopeta?
Soñar con la Escopeta simboliza defensa y poder personal; puede reflejar necesidad de protección, control de límites o afirmación de autoridad.
Si la disparas indica conflicto o impulsividad; si está descargada o rota, sugiere vulnerabilidad y miedo a no poder responder.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.