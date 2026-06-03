Durante este miércoles, 3 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 3761 - Escopeta

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 3 de junio

1° 3761 11° 4481 2° 4788 12° 1283 3° 6123 13° 2045 4° 4832 14° 7102 5° 6537 15° 6896 6° 5394 16° 7800 7° 1838 17° 1729 8° 6489 18° 4253 9° 9182 19° 6192 10° 8972 20° 5744

¿Qué significa soñar con Escopeta?

Soñar con la Escopeta simboliza defensa y poder personal; puede reflejar necesidad de protección, control de límites o afirmación de autoridad.

Si la disparas indica conflicto o impulsividad; si está descargada o rota, sugiere vulnerabilidad y miedo a no poder responder.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.