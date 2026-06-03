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Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles, 3 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:
- A la cabeza: 3448 - Muerto que habla
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 3 de junio
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¿Qué significa soñar con Muerto que habla?
Soñar con El Muerto que habla puede señalar mensajes internos y asuntos no resueltos que buscan ser atendidos. Invita a enfrentar recuerdos, culpas o despedidas pendientes.
También puede aludir a guía espiritual o sabiduría ancestral, pidiéndote escuchar tus intuiciones. Si el sueño inquieta, refleja miedo al cambio; si calma, apertura a cerrar ciclos.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.