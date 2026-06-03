Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles, 3 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 3448 - Muerto que habla

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 3 de junio

1° 3448 11° 8430 2° 7718 12° 1742 3° 8768 13° 1036 4° 2013 14° 6976 5° 3094 15° 6442 6° 0384 16° 9417 7° 1356 17° 6040 8° 9777 18° 8744 9° 8033 19° 0993 10° 3332 20° 3394

¿Qué significa soñar con Muerto que habla?

Soñar con El Muerto que habla puede señalar mensajes internos y asuntos no resueltos que buscan ser atendidos. Invita a enfrentar recuerdos, culpas o despedidas pendientes.

También puede aludir a guía espiritual o sabiduría ancestral, pidiéndote escuchar tus intuiciones. Si el sueño inquieta, refleja miedo al cambio; si calma, apertura a cerrar ciclos.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.