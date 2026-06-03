La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 3 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 8299 - Hermano

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 3 de junio

1° 8299 11° 0609 2° 6055 12° 0619 3° 7179 13° 3095 4° 5550 14° 3638 5° 3905 15° 8998 6° 7061 16° 9542 7° 6460 17° 1947 8° 5342 18° 9726 9° 0674 19° 0746 10° 3458 20° 2326

¿Qué significa soñar con Hermano?

Soñar con El Hermano suele simbolizar vínculos familiares, apoyo y lealtad. También refleja la necesidad de unión, consejo o protección en momentos de cambio.

Si aparece distante o en conflicto, apunta a tensiones o celos por resolver. Si está cercano y alegre, augura reconciliación, cooperación y fortaleza emocional.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.