Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 2 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 7900 - Huevos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 2 de junio

1° 7900 11° 0060 2° 5848 12° 1593 3° 9746 13° 8748 4° 6491 14° 7078 5° 3338 15° 3649 6° 3348 16° 9778 7° 4127 17° 5393 8° 8313 18° 7038 9° 7274 19° 1192 10° 7417 20° 8285

¿Qué significa soñar con Huevos?

Soñar con los Huevos simboliza potencial, fertilidad y oportunidades que requieren cuidado, paciencia y protección.

Si están rotos advierte pérdidas o decepciones; intactos y abundantes auguran prosperidad, éxito y crecimiento.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.