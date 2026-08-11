La Quiniela de Entre Ríos realizó este lunes, 10 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 4475 - El Payaso

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 10 de agosto

1° 4475 11° 1524 2° 1297 12° 2001 3° 0986 13° 6415 4° 5346 14° 3629 5° 0317 15° 6325 6° 5747 16° 8629 7° 1979 17° 1584 8° 5203 18° 6234 9° 7403 19° 5268 10° 2082 20° 8998

¿Qué significa soñar con El Payaso?

Soñar con El Payaso suele representar la dualidad entre la risa y la máscara: deseos de diversión que encubren emociones o verdades ocultas. Invita a explorar la autenticidad y lo que escondes tras una fachada.

Si el payaso causa miedo, puede señalar ansiedad, engaños o situaciones que no son lo que parecen; si es alegre, sugiere recuperar la espontaneidad y el juego en tu vida.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.