Este miércoles, 26 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5481 (Las Flores).
Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 26 de agosto
|1°
|5481
|11°
|3771
|2°
|8705
|12°
|4157
|3°
|6941
|13°
|2047
|4°
|6934
|14°
|1135
|5°
|6445
|15°
|2627
|6°
|5773
|16°
|3200
|7°
|0474
|17°
|7561
|8°
|4351
|18°
|7925
|9°
|0242
|19°
|7447
|10°
|1281
|20°
|8330
¿Qué significa soñar con Las Flores?
Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, amor y renovación y señala armonía interior y crecimiento personal.
Si aparecen frescas y coloridas, habla de gratitud y afecto; si están marchitas, sugiere decepción o cierre de ciclos e invita a cuidar tus vínculos.
¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?
En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, pudiendo dividir en múltiples jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.
En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.