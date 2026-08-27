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Este miércoles, 26 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5481 (Las Flores).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 26 de agosto

 548111° 3771
 2°870512° 4157
 3°694113° 2047
 4°693414° 1135
 5°644515° 2627
 6°577316° 3200
 7°047417° 7561
 8°435118° 7925
 9°024219° 7447
 10°128120° 8330

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¿Qué significa soñar con Las Flores?

Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, amor y renovación y señala armonía interior y crecimiento personal.

Si aparecen frescas y coloridas, habla de gratitud y afecto; si están marchitas, sugiere decepción o cierre de ciclos e invita a cuidar tus vínculos.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, pudiendo dividir en múltiples jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.