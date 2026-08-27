Este miércoles, 26 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5481 (Las Flores).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 26 de agosto

1° 5481 11° 3771 2° 8705 12° 4157 3° 6941 13° 2047 4° 6934 14° 1135 5° 6445 15° 2627 6° 5773 16° 3200 7° 0474 17° 7561 8° 4351 18° 7925 9° 0242 19° 7447 10° 1281 20° 8330

¿Qué significa soñar con Las Flores?

Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, amor y renovación y señala armonía interior y crecimiento personal.

Si aparecen frescas y coloridas, habla de gratitud y afecto; si están marchitas, sugiere decepción o cierre de ciclos e invita a cuidar tus vínculos.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, pudiendo dividir en múltiples jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.