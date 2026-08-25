Este lunes, 24 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 3382 (La Pelea).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 24 de agosto

1° 3382 11° 6475 2° 9240 12° 2745 3° 0223 13° 4222 4° 2971 14° 6490 5° 0060 15° 5698 6° 3171 16° 5188 7° 5700 17° 5274 8° 5225 18° 3018 9° 8422 19° 7227 10° 0388 20° 5116

¿Qué significa soñar con La Pelea?

Soñar con una pelea suele reflejar conflictos internos, rabia contenida o límites personales vulnerados. Señala tensión acumulada y la urgencia de expresar lo que callas.

Si ganas, indica fuerza y capacidad de resolver obstáculos; si pierdes, sensación de vulnerabilidad o necesidad de negociar. El oponente a menudo simboliza una parte de ti.

¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?

Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: