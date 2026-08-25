Este lunes, 24 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 3382 (La Pelea).
Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 24 de agosto
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|3382
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|6475
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|9240
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|2745
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|0223
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|4222
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|2971
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|6490
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|0060
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|5698
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|3171
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|5700
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|5274
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|5225
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|3018
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|8422
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|7227
|10°
|0388
|20°
|5116
¿Qué significa soñar con La Pelea?
Soñar con una pelea suele reflejar conflictos internos, rabia contenida o límites personales vulnerados. Señala tensión acumulada y la urgencia de expresar lo que callas.
Si ganas, indica fuerza y capacidad de resolver obstáculos; si pierdes, sensación de vulnerabilidad o necesidad de negociar. El oponente a menudo simboliza una parte de ti.
¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?
Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático:
- Dificultad para dejar de pensar en apuestas o juegos de azar
- Progresivo incremento del dinero destinado al juego
- Frustración ante la imposibilidad de frenar o abandonar el hábito
- Buscar refugio en el juego frente a conflictos personales o laborales
- Necesidad de recuperar el dinero perdido a través de nuevas jugadas
- Ocultar o distorsionar la verdad sobre la frecuencia con la que se apuesta
- Creer firmemente que familiares o conocidos proveerán apoyo económico.