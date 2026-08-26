Este miércoles, 26 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 7321 (Mujer).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 26 de agosto

1° 7321 11° 1917 2° 1697 12° 4255 3° 5848 13° 4431 4° 0868 14° 3137 5° 0038 15° 0850 6° 8949 16° 5106 7° 7360 17° 1805 8° 8338 18° 7147 9° 2792 19° 7851 10° 8297 20° 6871

¿Qué significa soñar con Mujer?

Soñar con una mujer suele simbolizar intuición, cuidado y el mundo emocional. También puede reflejar tu relación con lo femenino en tu vida.

Si es una mujer desconocida, puede señalar cambios o deseos ocultos. Si es conocida, sugiere mensajes sobre esa relación o sobre rasgos tuyos asociados a ella.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones precipitadas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es esenciall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.