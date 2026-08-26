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Este miércoles, 26 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 7321 (Mujer).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 26 de agosto

 732111° 1917
 2°169712° 4255
 3°584813° 4431
 4°086814° 3137
 5°003815° 0850
 6°894916° 5106
 7°736017° 1805
 8°833818° 7147
 9°279219° 7851
 10°829720° 6871

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¿Qué significa soñar con Mujer?

Soñar con una mujer suele simbolizar intuición, cuidado y el mundo emocional. También puede reflejar tu relación con lo femenino en tu vida.

Si es una mujer desconocida, puede señalar cambios o deseos ocultos. Si es conocida, sugiere mensajes sobre esa relación o sobre rasgos tuyos asociados a ella.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones precipitadas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es esenciall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.