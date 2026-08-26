Este miércoles, 26 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 7321 (Mujer).
Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 26 de agosto
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|5848
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|4431
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|0868
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|3137
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|8949
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|1805
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|8338
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|7147
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¿Qué significa soñar con Mujer?
Soñar con una mujer suele simbolizar intuición, cuidado y el mundo emocional. También puede reflejar tu relación con lo femenino en tu vida.
Si es una mujer desconocida, puede señalar cambios o deseos ocultos. Si es conocida, sugiere mensajes sobre esa relación o sobre rasgos tuyos asociados a ella.
Recomendación para los jugadores
Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones precipitadas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.
Además es esenciall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.