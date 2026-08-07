En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este viernes, 7 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1576 (Las Llamas).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 7 de agosto

1° 1576 11° 5783 2° 2367 12° 4309 3° 3104 13° 7306 4° 3011 14° 4307 5° 4154 15° 6835 6° 1346 16° 7053 7° 7763 17° 0685 8° 9770 18° 9625 9° 1793 19° 2883 10° 3351 20° 7349

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para competir, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con llamas de fuego habla de transformación y pasión, pero también de alerta. Emociones intensas impulsan cambios. Si controlas el fuego, avanzas; si se desborda, señala riesgos y la necesidad de prudencia.

Soñar con las llamas (animal) alude a resistencia, cooperación y carga. Sugiere avanzar paso a paso, cuidar tus límites y pedir apoyo. Si está dócil, hay armonía; si escupe o huye, revela tensiones o exceso de peso.