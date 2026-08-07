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Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este viernes, 7 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6484 (La Iglesia).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 7 de agosto

 6484 11° 4309 
 2°9551 12° 1050 
 3°9912 13° 2948 
 4°0065 14° 8351 
 5°3173 15° 8117 
 6°2729  16° 1639 
 7°6482 17° 7194 
 8°8536 18° 5382 
 9°3550 19° 6508 
 10°5238 20° 3804 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la iglesia?

Soñar con la Iglesia expresa búsqueda de guía, consuelo y sentido. Señala necesidad de apoyo espiritual, reconciliación interior y deseo de pertenecer a una comunidad con valores y dirección.

También puede señalar culpas o dilemas morales. Invita a revisar creencias, decidir con ética y hallar paz mediante perdón, reflexión y prácticas que fortalezcan la fe y el propósito personal.

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