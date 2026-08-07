En esta noticia
Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.
Este viernes, 7 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6484 (La Iglesia).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 7 de agosto
|1°
|6484
|11°
|4309
|2°
|9551
|12°
|1050
|3°
|9912
|13°
|2948
|4°
|0065
|14°
|8351
|5°
|3173
|15°
|8117
|6°
|2729
|16°
|1639
|7°
|6482
|17°
|7194
|8°
|8536
|18°
|5382
|9°
|3550
|19°
|6508
|10°
|5238
|20°
|3804
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con la iglesia?
Soñar con la Iglesia expresa búsqueda de guía, consuelo y sentido. Señala necesidad de apoyo espiritual, reconciliación interior y deseo de pertenecer a una comunidad con valores y dirección.
También puede señalar culpas o dilemas morales. Invita a revisar creencias, decidir con ética y hallar paz mediante perdón, reflexión y prácticas que fortalezcan la fe y el propósito personal.