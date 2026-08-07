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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.
Este viernes, 7 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0119 (Pescado).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 7 de agosto
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|0119
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|4681
|2°
|0992
|12°
|3715
|3°
|3459
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|2122
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|0021
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|1357
|8°
|7939
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|5443
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|2444
|19°
|4450
|10°
|5133
|20°
|1896
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con pescado?
Soñar con pescado simboliza abundancia, oportunidades y fertilidad. También refleja emociones profundas e intuición, anunciando cambios favorables o ideas nuevas que se acercan.
El contexto importa: agua clara señala claridad y crecimiento; agua turbia, confusión o bloqueos. Pescado fresco augura buena fortuna; pescado muerto advierte pérdidas o estancamiento emocional.