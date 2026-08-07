En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este viernes, 7 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0119 (Pescado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 7 de agosto

1° 0119 11° 4681 2° 0992 12° 3715 3° 3459 13° 8267 4° 6582 14° 2122 5° 6363 15° 4774 6° 3043 16° 3723 7° 0021 17° 1357 8° 7939 18° 5443 9° 2444 19° 4450 10° 5133 20° 1896

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado simboliza abundancia, oportunidades y fertilidad. También refleja emociones profundas e intuición, anunciando cambios favorables o ideas nuevas que se acercan.

El contexto importa: agua clara señala claridad y crecimiento; agua turbia, confusión o bloqueos. Pescado fresco augura buena fortuna; pescado muerto advierte pérdidas o estancamiento emocional.