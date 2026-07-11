En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este viernes, 10 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 4987 (Piojos).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 10 de julio

1° 4987 11° 8066 2° 4037 12° 0261 3° 6332 13° 8762 4° 6857 14° 8256 5° 8007 15° 0492 6° 6111 16° 5656 7° 4161 17° 6585 8° 4006 18° 9583 9° 5162 19° 5134 10° 9958 20° 5863

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para apostar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos suele señalar preocupaciones, estrés y cargas que pican la mente. Evoca sensación de suciedad, vergüenza o culpa y pensamientos repetitivos de los que quieres librarte o que te hacen sentir invadido.

Si te los quitas, simboliza limpieza y solución de problemas. Si aumentan o vuelven, alerta de conflictos persistentes, chismes o gente invasiva. Observa quién aparece y cómo te sientes para entender el mensaje del sueño.