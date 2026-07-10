En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este viernes, 10 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 0216 (Anillo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 10 de julio

1° 0216 11° 1894 2° 5050 12° 0345 3° 8826 13° 1641 4° 4239 14° 2601 5° 2345 15° 6284 6° 1152 16° 6019 7° 9192 17° 8946 8° 1001 18° 6564 9° 0000 19° 5078 10° 5430 20° 6757

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión y promesas. Puede reflejar deseo de estabilidad, acuerdos laborales o afectivos y la necesidad de cerrar ciclos. Un anillo brillante sugiere autoestima, valor propio y oportunidades duraderas.

Si el anillo está roto, perdido o te aprieta, puede advertir de dudas, rupturas o pérdidas de control. También indica miedo al compromiso, traición, ciclos que terminan, o la necesidad de recuperar tu autonomía y límites.