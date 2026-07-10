En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este viernes, 10 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 8433 (Cristo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 10 de julio

1° 8433 11° 5041 2° 8502 12° 0415 3° 2273 13° 4520 4° 2159 14° 7686 5° 3338 15° 3112 6° 4428 16° 0402 7° 9314 17° 3539 8° 5990 18° 9045 9° 9195 19° 9210 10° 6838 20° 2130

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para participar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo sugiere búsqueda de consuelo, fe y guía moral. Expresa necesidad de perdón, esperanza ante retos y un llamado a reconectar con tus valores y propósito espiritual.

También puede señalar cambio interior: sanar culpas, hallar paz o elegir con ética. El contexto y las emociones del sueño orientan la interpretación y el mensaje personal que recibes.