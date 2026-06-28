En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este sábado, 27 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 4504 (La cama).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 27 de junio

1° 4504 11° 2320 2° 1584 12° 2482 3° 1672 13° 1552 4° 3376 14° 3836 5° 6956 15° 7142 6° 1980 16° 2602 7° 5927 17° 3302 8° 3984 18° 9521 9° 8213 19° 5558 10° 7359 20° 0700

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama refleja necesidad de descanso, seguridad e intimidad. Indica deseo de pausa, autocuidado y refugio emocional. Revela cómo te sientes al bajar la guardia y lo que requieres para recuperar energía.

Si la cama está desordenada, puede hablar de inquietud o conflictos afectivos; si está limpia y cómoda, de armonía y estabilidad. Compartirla alude a vínculos y confianza; estar solo, a independencia o soledad que pide atención.