Conoce los resultados de una de las loterías más populares de España.

En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este viernes, 26 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6957 (El Jorobado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 26 de junio

1° 6957 11° 6000 2° 1229 12° 4985 3° 8555 13° 5785 4° 3122 14° 4238 5° 2295 15° 8253 6° 1854 16° 0649 7° 0952 17° 7057 8° 3320 18° 9994 9° 7415 19° 8599 10° 7543 20° 0747

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado suele señalar inseguridades, culpas o cargas que te pesan. Refleja miedo a ser juzgado por tu apariencia o defectos percibidos y la necesidad de aceptar tus partes vulnerables con compasión.

También simboliza resiliencia y superación: pese a las limitaciones, puedes transformar la debilidad en fuerza. Invita a valorar la lealtad, pedir ayuda cuando haga falta y a no juzgar a los demás por su apariencia.