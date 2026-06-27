Conoce los resultados de una de las loterías más populares de España.

En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este sábado, 27 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2464 (Llanto).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 27 de junio

1° 2464 11° 5210 2° 7779 12° 2825 3° 5339 13° 9556 4° 1054 14° 2001 5° 9681 15° 9236 6° 0548 16° 5525 7° 1363 17° 4437 8° 3731 18° 1942 9° 3671 19° 5550 10° 4665 20° 4861

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto sugiere liberar emociones reprimidas. Indica que tu mente procesa tristezas y estrés para recuperar equilibrio, alivio y claridad emocional.

También puede indicar curación y cambio. El llanto onírico invita a atender tus sentimientos o pedir apoyo y anuncia cierre de etapas y prepara decisiones con más serenidad.