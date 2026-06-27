En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este sábado, 27 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8859 (Las Plantas).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 27 de junio

1° 8859 11° 7454 2° 0665 12° 1293 3° 9864 13° 5480 4° 1730 14° 1152 5° 9309 15° 3016 6° 2291 16° 6872 7° 7700 17° 7697 8° 5033 18° 7736 9° 8552 19° 3934 10° 4671 20° 7314

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas suele simbolizar crecimiento personal, renovación y esperanza. Indica que tus proyectos o vínculos están germinando y necesitan cuidado. También puede reflejar sanación, calma interior y deseo de reconectar con la naturaleza.

Si están marchitas o enfermas, advierte estancamiento, descuido o energía agotada. Regar o trasplantar en el sueño sugiere tomar acción, nutrir ideas y dejar atrás lo viejo para florecer.