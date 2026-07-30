En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este miércoles, 29 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1192 (El Médico).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 29 de julio

1° 1192 11° 1901 2° 1033 12° 4895 3° 2060 13° 3745 4° 0640 14° 4079 5° 1004 15° 8912 6° 3290 16° 8401 7° 1812 17° 3609 8° 5884 18° 5344 9° 5878 19° 1754 10° 4208 20° 6777

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico suele reflejar necesidad de cuidado, revisión interna o búsqueda de guía. Indica que tu mente pide atender emociones, hábitos o decisiones pendientes y que estás listo para sanar y asumir responsabilidad personal.

También puede simbolizar autoridad y diagnóstico: enfrentas verdades y necesitas asesoría antes de actuar. Si el sueño genera ansiedad, invita a poner límites, pedir ayuda y agendar chequeos o cambios que fortalezcan tu bienestar.