Conoce los resultados de una de las loterías más populares de España.

En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este miércoles, 29 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6885 (Linterna).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 29 de julio

1° 6885 11° 2843 2° 8170 12° 1505 3° 9628 13° 9181 4° 3606 14° 2815 5° 5301 15° 5921 6° 6396 16° 9265 7° 8102 17° 9085 8° 3372 18° 4832 9° 8639 19° 2221 10° 2312 20° 0776

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para apostar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna simboliza guía y claridad. Indica que buscas respuestas y quieres iluminar un asunto confuso. También refleja esperanza y la fuerza para avanzar pese a la incertidumbre.

Si la luz es intensa, augura revelaciones, avance y decisiones acertadas. Si la linterna no enciende o alumbra poco, advierte confusión, secretos ocultos o falta de recursos; invita a pedir ayuda y replantear el camino.