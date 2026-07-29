En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este miércoles, 29 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6093 (Enamorado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 29 de julio

1° 6093 11° 1746 2° 0844 12° 6774 3° 7375 13° 3552 4° 6240 14° 5638 5° 6852 15° 4639 6° 0777 16° 0180 7° 4304 17° 3681 8° 0503 18° 0081 9° 3767 19° 0554 10° 3765 20° 8658

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para participar, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con estar enamorado refleja deseo de afecto, ilusión y apertura emocional. Indica inspiración, autoestima en alza y ganas de conexión auténtica. Muestra que valoras la ternura, la complicidad y el apoyo mutuo.

Si el sueño trae ansiedad o distancia, advierte idealización o miedo al compromiso. Invita a revisar expectativas, sanar heridas y avanzar con calma. También puede anticipar novedades amorosas o necesidad de expresar lo que sientes.