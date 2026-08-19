En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este miércoles, 19 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3555 (La Música).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 19 de agosto

1° 3555 11° 7199 2° 5666 12° 6880 3° 9046 13° 8447 4° 8707 14° 2998 5° 4225 15° 1455 6° 2270 16° 2114 7° 2478 17° 6326 8° 7430 18° 1471 9° 2812 19° 4910 10° 9933 20° 8364

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con música refleja tu estado emocional. Si las melodías son claras y agradables, señalan bienestar, inspiración y conexión interior; si son discordantes o demasiado fuertes, apuntan a estrés, confusión o necesidad de equilibrar emociones.

También puede aludir a comunicación y vínculos: la letra habla de mensajes que debes oír y el ritmo de cómo fluyes en la vida. Tocar un instrumento simboliza creatividad; escuchar, apertura para recibir guía o recuerdos.