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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.
Este miércoles, 19 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 8599 (Hermano).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 19 de agosto
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¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con hermano?
Soñar con un hermano refleja lazos afectivos, apoyo y deseo de unión familiar. Indica que valoras su consejo o buscas reconciliarte con rasgos que él simboliza: lealtad, protección y complicidad.
Si el sueño es tenso o conflictivo, puede indicar rivalidad, culpa o asuntos no resueltos. También sugiere poner límites y expresarte con honestidad para sanar el vínculo y recuperar el equilibrio emocional.