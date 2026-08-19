En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este miércoles, 19 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 8599 (Hermano).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 19 de agosto

1° 8599 11° 9963 2° 6792 12° 6812 3° 8637 13° 9631 4° 9070 14° 3936 5° 9914 15° 8692 6° 4793 16° 3062 7° 6503 17° 9075 8° 3454 18° 0572 9° 4574 19° 1185 10° 6512 20° 1962

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano refleja lazos afectivos, apoyo y deseo de unión familiar. Indica que valoras su consejo o buscas reconciliarte con rasgos que él simboliza: lealtad, protección y complicidad.

Si el sueño es tenso o conflictivo, puede indicar rivalidad, culpa o asuntos no resueltos. También sugiere poner límites y expresarte con honestidad para sanar el vínculo y recuperar el equilibrio emocional.