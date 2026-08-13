En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este miércoles, 12 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 8171 (Excremento).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 12 de agosto

1° 8171 11° 8331 2° 3343 12° 8085 3° 1158 13° 7437 4° 9301 14° 5918 5° 2165 15° 5359 6° 4307 16° 6369 7° 2095 17° 1089 8° 3520 18° 1662 9° 4837 19° 7121 10° 5138 20° 3166

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con Excremento suele simbolizar dinero, ganancias inesperadas o liberación de cargas. Indica que transformas lo inútil en aprendizaje y que puedes aprovechar recursos que antes despreciabas.

También puede reflejar vergüenza, culpa o situaciones tóxicas que necesitas limpiar. Te invita a poner límites, atender tu salud emocional y soltar lo que ya no sirve para evitar estancarte.